"Челсі" попрощався з Тухелем після поразки в Загребі

Стартовий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 спричинився до ще однієї відставки з посади головного тренера. Безробітним став Томас Тухель, якого звільнив лондонський "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Фатальною для німецького фахівця стала поразка від загребського "Динамо" (0:1) у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. На "Стемфорд Брідж" він пропрацював усього 1,5 роки.

Тухелю не пробачили непереконливий старт сезону від "Челсі". Лондонці набрали 10 очок за шість стартових турів англійської Прем'єр-ліги. Зокрема, "сині" зазнали поразок від "Лідса" (0:3) та "Саутгемптона" (1:2).

У січні 2021-го Тухель очолив "Челсі" після відставки Френка Лемпарда. Німець швидко зумів перебудувати команду та здобув із лондонцями кубок Ліги чемпіонів 2020/21. Пізніше "Челсі" з ним на чолі тріумфував у Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.

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