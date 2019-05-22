Воротар "Арсеналу" Чех визначиться з майбутнім після фіналу Ліги Європи

Фото: Петр Чех (arsenal.com)

Голкіпер прокоментував можливість призначення спортивним директором "Челсі"

Голкіпер лондонського "Арсеналу" Петр Чех заявив, що ухвалить рішення про своє майбутнє після фіналу Ліги Європи-2018/19. Про це повідомляє BBC Sport.

За повідомленнями ЗМІ, воротар повернеться в "Челсі" і займе в клубі посаду спортивного директора.

"Я ухвалю рішення про своє майбутнє після останньої гри", - сказав він і додав, що його єдина мета - виграти Лігу Європи з "Арсеналом".

Despite the news today as I had already said to everybody before , I’ll make decision about my future after the last game . Now my sole focus is to win the EL with @Arsenal . — Petr Cech (@PetrCech) May 21, 2019

Чех оголосив про завершення кар'єри в січні цього року. Останнім матчем для голкіпера стане фінал Ліги Європи 29 травня, в якому футболіст зустрінеться зі своїм колишнім клубом - "Челсі".

Саме в складі "синіх" Петр Чех почав у 2004 році свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.