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Середняк АПЛ перешел от россиянина к консорциуму из США

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Борнмут, Вторник 13 декабря 2022 17:21
Середняк АПЛ перешел от россиянина к консорциуму из США Фото: "Вишни" избавились от российского владельца клуба (facebook.com/afcbournemouth)
Автор: Антон Федорцив

Английская Премьер-лига утвердила смену владельца "Борнмута". Вместо Максима Демина делами "вишен" будет заправлять Билл Фоули.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Лига проверила документы по продаже команды и разрешила переход права собственности в американский консорциум. Соглашение более чем на 100 млн фунтов было согласовано еще осенью.

Американец Фоули с партнёрами пополнил коллекцию спортивных клубов. Консорциум также контролирует команды ведущих заокеанских лиг - "Джексонвилл Джагуарс" (НФЛ) и "Вегас Голден Найтс" (НХЛ). Ряд команд в чемпионатах развития тоже финансируются Cannae Holdings Inc. и связанными с ним компаний.

До недавнего времени "Борнмут" принадлежал российскому бизнесмену Демину. У руля "вишен" он оказался в 2011 году вместе с Эдди Митчеллом. После полномасштабного вторжения РФ в Украину россиянин сумел избежать британских санкций, поскольку успел получить гражданство Соединенного Королевства.

"Борнмут" идет на 14-й строчке в Премьер-лиге. "Вишни" набрали 16 очков после 15-ти туров, одержав четыре победы в сезоне. На старте кампании боссы "Борнмута" уволили Скотта Паркера с должности наставника команды. Сейчас дорсетширцев тренирует Гари О'Нил.

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