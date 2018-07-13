"Челсі" не може оголосити про відставку Конте через розбіжності про компенсацію

Раніше в пресі з'явилися повідомлення про звільнення фахівця

Лондонський "Челсі" не може офіційно оголосити про відставку головного тренера команди Антоніо Конте через розбіжності у виплаті компенсації. Про це повідомляє Football Italia.

Напередодні в пресі з'явилися повідомлення про звільнення фахівця, але клуб поки офіційно цю інформацію не підтвердив.

За інформацією видання, керівництво клубу вирішило звільнити 48-річного італійського фахівця і його помічників без виплати компенсації в розмірі 11 млн євро, яка була прописана в контракті.

В "Челсі" вважають, що у них є на це підстави і Конте не має права на компенсацію через деякі вчинки. Ймовірно, мова йде про ситуацію з продажем Діего Кости в "Атлетіко" - футболіст дізнався про перехід, отримавши СМС від Конте.

Конте, в свою чергу, має намір добитисчя виплати через судові інстанції.

Попри те, що Конте офіційно не був звільнений, колишній капітан лондонців Джон Террі вже подякував тренеру за спільну роботу, а діючий футболіст команди Сеск Фабрегас побажав фахівця удачі.

Нагадаємо, раніше Антоніо Конте відмовився очолити мадридський "Реал".