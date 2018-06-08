Конте відмовився очолити "Реал"

Італієць був в числі кандидатів на посаду тренера мадридців

Головний тренер лондонського "Челсі" Антоніо Конте відмовився очолити мадридський "Реал". Про це повідомляє Football Italia.

Згідно з даними видання, керівництво "вершкових" зацікавилося італійським фахівцем. Представники "Реала" вже зв'язалися з Конте.

Наставник лондонців відмовився від пропозиції, заявивши, що має намір допрацювати до кінця свій контракт з "Челсі", який закінчується влітку 2019 року.

Відзначимо, в разі якщо лондонський клуб звільнить Конте, то вони повинні будуть заплатити йому неустойку в розмірі 10 млн євро.