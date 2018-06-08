Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Конте відмовився очолити "Реал"

НовиниСпорт    08.06.2018 - 13:14
Фото: Антоніо Конте (chelseafc.com)
Фото: Антоніо Конте (chelseafc.com)

Італієць був в числі кандидатів на посаду тренера мадридців

Головний тренер лондонського "Челсі" Антоніо Конте відмовився очолити мадридський "Реал". Про це повідомляє Football Italia.

Згідно з даними видання, керівництво "вершкових" зацікавилося італійським фахівцем. Представники "Реала" вже зв'язалися з Конте.
Наставник лондонців відмовився від пропозиції, заявивши, що має намір допрацювати до кінця свій контракт з "Челсі", який закінчується влітку 2019 року.

Відзначимо, в разі якщо лондонський клуб звільнить Конте, то вони повинні будуть заплатити йому неустойку в розмірі 10 млн євро.

Зідан міг покинути "Реал" через розбіжності з Пересом Зідан оголосив про відхід з "Реала"
Теги публікації: Реал, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся