Конте відмовився очолити "Реал"

Італієць був в числі кандидатів на посаду тренера мадридців
Головний тренер лондонського "Челсі" Антоніо Конте відмовився очолити мадридський "Реал". Про це повідомляє Football Italia.
Згідно з даними видання, керівництво "вершкових" зацікавилося італійським фахівцем. Представники "Реала" вже зв'язалися з Конте.
Наставник лондонців відмовився від пропозиції, заявивши, що має намір допрацювати до кінця свій контракт з "Челсі", який закінчується влітку 2019 року.
Відзначимо, в разі якщо лондонський клуб звільнить Конте, то вони повинні будуть заплатити йому неустойку в розмірі 10 млн євро.