"Челсі" призначив нового керманича команди
Керівництво лондонського "Челсі" запросило на вакантну посаду головного тренера команди Грема Поттера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
47-річний фахівець змінив провінційний "Брайтон" на столичний гранд. "Сині" виплатили компенсацію за перехід тренера.
Поттер уклав із "Челсі" контракт на 5 років. Його переїзд на "Стемфорд Брідж" коштував лондонцям орієнтовно 10 млн фунтів. На чолі "Брайтона" англієць відпрацював понад 3 роки. Найкращим під керівництвом Поттера видався сезон 2021/22, у якому "чайки" посіли 9-те місце в АПЛ.
Тренерська кар'єра нового керманича "Челсі" розпочалася в 2011 році. Тоді він очолив шведський "Естерсунд". Скромний клуб Поттер зумів вивести з 4-го за силою дивізіону до еліти Швеції та 1/16 фіналу Ліги Європи 2017/18.
У колекції нагород англійського тренера два звання Тренера року в Швеції (2016, 2017 рр.). На його тренерський стиль вплинули Роберто Мартінес, Хосеп Гвардіола та Раймонд Верхейєн.
Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach!
До слова, напередодні "Наполі" розбив "Ліверпуль" на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.
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