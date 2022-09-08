ua ru
Пт, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Челси" назначил нового наставника команды

Новина українською →
Лондон, Четверг 08 сентября 2022 23:17
"Челси" назначил нового наставника команды Фото: Грэм Поттер получил главный вызов карьеры (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство лондонского "Челси" пригласило на вакантную должность главного тренера команды Грэма Поттера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

47-летний специалист сменил провинциальный "Брайтон" на столичный гранд. "Синие" выплатили компенсацию за переход тренера.

Поттер заключил с "Челси" контракт на пять лет. Его переезд на "Стэмфорд Бридж" обошелся лондонцам ориентировочно в 10 млн фунтов. Во главе "Брайтона" англичанин отработал более 3 лет. Лучшим под руководством Поттера выдался сезон 2021/22, в котором "чайки" заняли 9-е место в АПЛ.

Тренерская карьера нового наставника "Челси" началась в 2011 году. Тогда он возглавил шведский "Эстерсунд". Скромный клуб Поттер сумел вывести с 4-го по силе дивизиона в элиту Швеции и 1/16 финала Лиги Европы 2017/18.

В коллекции наград английского тренера два звания Тренера года в Швеции (2016, 2017). На его тренерский стиль оказали влияние Роберто Мартинес, Хосеп Гвардиола и Раймонд Верхейен.

К слову, накануне "Наполи" разбил "Ливерпуль" на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Челси Лига Чемпионов Чемпионат Англии
NEWS
Умерла королева Британии Елизавета II
Умерла королева Британии Елизавета II
DAILY
Плен у бурятов и допросы в ФСБ: история фермера из села возле Высокополья
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Плен у бурятов и допросы в ФСБ: история фермера из села возле Высокополья