"Челси" назначил нового наставника команды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

47-летний специалист сменил провинциальный "Брайтон" на столичный гранд. "Синие" выплатили компенсацию за переход тренера.

Поттер заключил с "Челси" контракт на пять лет. Его переезд на "Стэмфорд Бридж" обошелся лондонцам ориентировочно в 10 млн фунтов. Во главе "Брайтона" англичанин отработал более 3 лет. Лучшим под руководством Поттера выдался сезон 2021/22, в котором "чайки" заняли 9-е место в АПЛ.

Тренерская карьера нового наставника "Челси" началась в 2011 году. Тогда он возглавил шведский "Эстерсунд". Скромный клуб Поттер сумел вывести с 4-го по силе дивизиона в элиту Швеции и 1/16 финала Лиги Европы 2017/18.

В коллекции наград английского тренера два звания Тренера года в Швеции (2016, 2017). На его тренерский стиль оказали влияние Роберто Мартинес, Хосеп Гвардиола и Раймонд Верхейен.