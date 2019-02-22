ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Челсі" оскаржить рішення ФІФА про заборону на трансфери

Новини » Спорт    22.02.2019 - 17:35
"Челсі" оскаржить рішення ФІФА про заборону на трансфери
Фото: "Челсі" не згоден з рішенням ФІФА (twitter.com/chelseafc)

Клуб не згоден з рішенням організації

"Челсі" оскаржить рішення Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) про заборону підписання гравців протягом двох трансферних вікон. Про це йдеться в заяві на сайті лондонського клубу.

Зазначається, що "Челсі" категорично спростовує висновки дисциплінарного комітету ФІФА.

"Клуб поважає велику роботу, проведену ФІФА для захисту неповнолітніх, і співпрацював з організацією протягом усього розслідування. Клуб розчарований, що ФІФА не прийняла матеріали« Челсі »щодо 29 футболістів з 92. Клуб надходив у відповідність з актуальними правилами і найближчим часом подасть апеляцію", - йдеться в повідомленні.

Подібні санкції вже накладали на каталонську "Барселону", а також мадридські "Реал" та "Атлетіко". У зв'язку з цим новачкам команди, серед яких були такі гравці, як Арда Туран і Дієго Коста, довелося чекати півроку, щоб дебютувати за новий клуб.

"Челсі" розглядає кандидатуру Зідана на посаду головного тренера ФІФА може оштрафувати "Кардіфф" за відмову платити за трансфер загиблого Сали
Новини України ФІФАЧелситрансферызапретФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся