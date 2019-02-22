"Челсі" оскаржить рішення ФІФА про заборону на трансфери

Фото: "Челсі" не згоден з рішенням ФІФА (twitter.com/chelseafc)

Клуб не згоден з рішенням організації

"Челсі" оскаржить рішення Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) про заборону підписання гравців протягом двох трансферних вікон. Про це йдеться в заяві на сайті лондонського клубу.

Зазначається, що "Челсі" категорично спростовує висновки дисциплінарного комітету ФІФА.

"Клуб поважає велику роботу, проведену ФІФА для захисту неповнолітніх, і співпрацював з організацією протягом усього розслідування. Клуб розчарований, що ФІФА не прийняла матеріали« Челсі »щодо 29 футболістів з 92. Клуб надходив у відповідність з актуальними правилами і найближчим часом подасть апеляцію", - йдеться в повідомленні.

Подібні санкції вже накладали на каталонську "Барселону", а також мадридські "Реал" та "Атлетіко". У зв'язку з цим новачкам команди, серед яких були такі гравці, як Арда Туран і Дієго Коста, довелося чекати півроку, щоб дебютувати за новий клуб.