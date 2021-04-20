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"Челсі" і "Ман Сіті" можуть вийти з Європейської Суперліги: що відомо

Автор: РБК-Україна

Футбольні клуби "Манчестер Сіті" і"Челсі" можуть вийти з Суперліги Європи. Раніше повідомлялося, що ці команди дали згоду на участь у Суперлізі.

Про це повідомляють кореспондент BBC Ден Роан і журналіст The Sun Мартін Ліптон.

"Наскільки я розумію, зараз Челсі готує документацію для запиту про вихід з ESL", - написав журналіст BBC.

У свою чергу журналіст The Sun повідомив, що" Манчестер Сіті " виходять з Суперліги Європи.

"Манчестер Сіті" виходить з Суперліги. Керівництво клубу заявило організаторам, що більше не хоче брати участь у схемі на 4,6 мільярда фунтів стерлінгів", - написав він.

Реакція тренерів

Серед тренерів про Суперлігу ніхто не висловлювався позитивно. Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп у понеділок повторив свою тезу дворічної давності з критикою ідеї створення закритого чемпіонату для топ-клубів. Днем пізніше розкритикував ідею створення Суперліги менеджер "Ман Сіті" Пеп Гвардіола. Обидва клуби були заявлені серед творців ліги в неділю.

А ось тренер "Челсі" Томас Тухель пішов від конкретної оцінки такого кроку з боку клубу, який також" підписався" під створенням турніру. На прес-конференції він, фактично, дав зрозуміти, що не хоче обговорювати кроки керівництва клубу, в якому він працює.

Судові позови

Як повідомляє The Telegraph з посиланням на неназвані джерела, "

Джерело, близьке до Суперліги, заявило, що кожен з 12 клубів підписав контракти, щоб стати рівним акціонером у змаганнях.

Нагадаємо, в ніч на 19 квітня 12 європейських футбольних грантів з Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру-Суперліги Європи. Створення цього турніру вже засудили у ФІФА, УЄФА, а також національні федерації. При цьому клубам-учасникам турніру пригрозили виключенням з усіх турнірів під егідою УЄФА і ФІФА, в тому числі чемпіонатів світу і Європи і національних чемпіонатів.

Раніше видання ESPN повідомило, що в нинішньому сезоні клуби Суперліги не виключатиму з Ліги чемпіонів і Ліги Європи. На півфінальній стадії цих турнірів повинні брати участь відразу п'ять клубів-засновників Суперліги. Остаточне рішення буде прийнято в п'ятницю, 23 квітня.

Детальніше про те, в якому форматі планують проводити Суперлігу - у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало про те, яких гравців можуть втратити топ-збірні напередодні Євро-2020 через Суперліги.

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