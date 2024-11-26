Ждут повестки: в чем разница между принудительно мобилизованными и добровольцами

Отношение мужчин к мобилизации в Украине значительно отличается. Между теми, кто добровольно обращается в ТЦК, и теми, кого доставляют принудительно, есть большая разница.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на интервью пресс-секретаря Черновицкого ТЦК Татьяны Гайдащук "Суспільному".
По словам Гайдащук, среди мобилизованных немало мужчин, которые спокойно относятся к получению повестки. Некоторые из них даже воспринимают это как свою обязанность и, когда получают повестку, спокойно идут в ТЦК. Оно отмечает, что есть и те, кто, кажется, ждал этого момента.
Прессекретарь вспомнила случай, когда жена одного из мобилизованных обвинила ТЦК в незаконных действиях. Однако позже выяснилось, что призыв был проведен законно, и мужчина отправился в учебный центр. Уже через неделю его жена гордилась им, публиковала фото, каким молодцом и воином стал ее муж.
В то же время, она отмечает, что отсутствие мотивации служить – это скорее манипуляции.
"Если любого мужчину спросить: "Почему ты не защищаешь Украину?", то он обязательно найдет какие-то причины. Например, скажет: "Почему депутаты не воюют?". Хотя депутаты воюют. Или скажет: "Потому что мне что-то не нравится в работе ТЦК!" – говорит Гайдащук.
Однако все украинцы знают, что присоединиться к войску можно не только через ТЦК. Это можно сделать, обратившись напрямую в воинскую часть. Также важно помнить, что враг надвигается в направлении дома каждого украинца и очень важно остановить его.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинцев могут вызвать в территориальные центры комплектования по разным причинам, и это не всегда связано с мобилизацией. Среди причин вызова: постановка на военный учет, прохождение медицинской комиссии по определению пригодности к службе, уточнение персональных данных, призыв на военную службу по мобилизации.
Также мы писали, что с 1 декабря 2024 года в Украине заработают обновленные правила бронирования военнообязанных. Процедура будет проходить только через портал "Действие". Критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года. Проверка, продолжавшаяся в октябре, выявила, что 5% предприятий потеряли свой статус из-за злоупотреблений, необоснованного снижения зарплат или фиктивных заявок на бронирование.
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