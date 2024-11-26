Чекають на повістки: у чому різниця між примусово мобілізованими та добровольцями

За словами Гайдащук, серед мобілізованих є чимало чоловіків, які спокійно ставляться до отримання повістки. Деякі з них навіть сприймають це як свій обов’язок й, коли отримують повістку, спокійно йдуть до ТЦК. Воно зазначає, що є й ті, хто, здається, чекав цього моменту.

Речниця згадала про випадок, коли дружина одного з мобілізованих звинуватила ТЦК у незаконних діях. Однак згодом з’ясувалося, що призов відбувся законно, і чоловік пішов до навчального центру. Уже через тиждень його дружина ним пишалася, викладала фото, який її чоловік молодець і воїн.

Водночас вона зазначає, що відсутність мотивації служити – це скоріше маніпуляції.

"Якщо будь-якого чоловіка запитати: "Чому ти не захищаєш Україну?", то він обов'язково знайде якісь причини. Наприклад, скаже: "Чому депутати не воюють?". Хоча депутати воюють. Або скаже: "Тому, що мені щось не подобається в роботі ТЦК!" – говорить Гайдащук.

Однак, усі українці знають, що доєднатися до війська можна не лише через ТЦК. Це можна зробити, звернувшись напряму до військової частини. Також важливо пам’ятати, що ворог насувається у напрямку дому кожного українця і надзвичайно важливо зупинити його.