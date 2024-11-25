Есть четыре причины. Почему мужчин вызывают в ТЦК и кому отправляют повестки по почте

Военнообязанных украинцев могут вызвать в ТЦК по нескольким причинам и это не обязательно призыв на военную службу в рамках мобилизации.

Для чего граждан вызывают в ТЦК и СП

Граждан могут пригласить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по нескольким причинам:

постановка на воинский учет;

прохождение медицинской комиссии для определения пригодности к службе;

уточнение персональных данных;

призыв на военную службу по мобилизации.

Где могут вручить повестку

Согласно постановлению Кабинета министров №560, повестка может быть вручена:

по месту проживания;

на работе или учебе;

в общественных местах;

на блокпостах или государственной границе.

Как формируются и отправляются повестки по почте

Получить повестку по почте может любой военнообязанный, состоящий на воинском учете. Повестки, которые отправляются по почте, формируются на основе данных из Единого государственного реестра военнообязанных. После этого их подписывает начальник территориального центра с помощью электронной подписи, а "Укрпочта" распечатывает и доставляет адресатам. Факт вручения или невручения повесток документально фиксируется.

Какие причины считаются уважительными для неявки по повестке

Закон предусматривает уважительные обстоятельства, из-за которых гражданин может не явиться в указанный срок. Среди них:

стихийное бедствие или боевые действия на территории проживания;

тяжелая болезнь или смерть близкого родственника;

другие причины, которые лишили возможности своевременно прибыть.

Все эти обстоятельства должны быть документально подтверждены. Если гражданин не смог явиться, он обязан сообщить об этом в течение трех дней после установленного срока.

Ответственность за неявку без уважительных причин

За безосновательное игнорирование повестки предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. В случае дальнейшего уклонения от мобилизации возможна уголовная ответственность по статье 336 ККУ, которая предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.