Ждут контрнаступления? Россияне подготовили около 1500 километров укреплений

Военные РФ подготовили около 1500 километров укреплений на оккупированных территориях и в приграничных областях. Эти укрепления были созданы на фоне информации о приближении украинского контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское интернет-издание Meduza .

По данным издания, оборонительные рубежи российских военных простираются от западного края Крыма до границы России и Беларуси.

Траншеи в Крыму

О проведении фортификационных работ в аннексированном Крыму самопровозглашенный глава республики Сергей Аксенов говорил еще в ноябре прошлого года.

Тогда, вдоль побережья Евпатории протянулись линии траншей и бункеров, в отдельных местах были установлены позиции артиллерии. Прямо на пляжах города россияне разместили "зубы дракона".

Фото: оборонительные сооружения в Крыму (Maxar Technologies / AP / Scanpix / LETA)

Особое внимание оккупанты уделили усилению оборонительных рубежей на Перекопском перешейке и Чонгарском проливе. По данным OSINT-аналитика Брэди Африка, окопы вырыты вдоль Северо-Крымского канала от Армянска до Джанкоя; в отдельных местах на спутниковых снимках видны линии "драконьих зубов". Аналогичные укрепления прикрывают и Керчь с запада.

Укрепление в Запорожской области

Российские военные построили укрепление в Запорожской области в районе Токмака и Мелитополя, так как эти города считаются одними из вероятных целей наступления ВСУ.

Для прикрытия оккупированной части Запорожской области, включая окрестности Мелитополя, россияне построили сразу несколько оборонительных линий на полосе, протяженностью 25-30 километров от передовой до Токмака. Основные укрепления сосредоточены в районе Токмака. Первую линию занимают огневые точки, наблюдательные посты и отдельно расположенные траншеи взводных опорных пунктов.

Судя по всему, оккупанты рассчитывают в случае наступления ВСУ отойти с этих позиций на основную оборонительную линию на расстоянии пяти километров от линии фронта, именно там была обнаружена сплошная линия траншей. За ней – зона расположения артиллерии и позиций для бронетехники.

"Линия Пригожина" в Луганской области

Новости о том, что ЧВК "Вагнера", руководителем которого является Евгений Пригожин, строит оборонительные рубежи в Луганской области, появились в октябре прошлого года, с тех пор эти укрепления стали называть "линией Пригожина". Однако позже оборудование траншей и противотанковых заграждений пришлось приостановить из-за плохой погоды - по данным анализа военных аналитиков, строительство возобновили в начале года.

Укрепления появились на флангах российской группировки в районе Соледара, под Сватовым и Кременной - здесь остановилось осеннее контрнаступление ВСУ, во время которого украинцы освободили оккупированные районы Харьковской области.

Фото: оборонительные рубежи по территории фронта (meduza.io)

Новые траншеи также появились к северу от Донецка, в районе сел Ольгинка и Егоровка. В районе Зайцево у линии фронта свежие укрепления пересекаются с окопами, вырытыми еще в 2015 году.

Бесполезны попытки россиян в укреплении своих флангов

По данным издания, на укрепления на границе с Украиной россияне потратили более 10 миллиардов рублей (125 миллионов долларов).

Однако, несмотря на то, что российские укрепления протянулись и вдоль границы с Украиной в Курской, Белгородской и Брянской областях, это не мешает вооруженным группировкам, которых власти РФ называют "украинскими диверсантами", заходить вглубь территории России.

Мы также сообщали, что на снимках спутника было зафиксировано, как Россия готовится обороняться перед контратакой ВСУ.

Все подробности об операции на территории Белгородской области – в материале РБК-Украина.

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