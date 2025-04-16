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Не жди повестки: как ежедневные упражнения помогут легче пройти обучение в ВСУ

Фото: Учения военных в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Мобилизованным в Вооруженные силы Украины (ВСУ) придется пройти физическую подготовку во время обучения. Поэтому стоит начать готовиться еще до получения повестки.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ВСУ.

Военная служба - это не только стрельбы или тактические занятия, но и серьезные физические нагрузки. И чтобы организм был готов к новым условиям, готовиться стоит заранее - еще до получения повестки.

Чего ожидать во время обучения

Во время базовой общевойсковой подготовки (БОВП) никто не будет требовать от новобранца сверхусилий с первых дней. Нагрузки будут расти постепенно - с учетом физического состояния каждого. Но легким этот период не будет: организм испытает немалый стресс, если до этого образ жизни был сидячим.

Почему стоит начать уже сейчас

Ежедневная зарядка, регулярные тренировки дома, в спортзале или просто физическая работа - все это готовит тело к армейским нагрузкам. Не обязательно становиться марафонцем: 10 тысяч шагов в день, прогулки по лестнице вместо лифта и легкая зарядка утром - уже хорошее начало.

Минимальный базовый набор упражнений:

  • растяжка - каждое утро или в течение дня;
  • приседания - по 10-20 раз, 2-3 подхода;
  • отжимания - 10-15 раз, 2-3 подхода;
  • подтягивания - 5-10 раз;
  • планка - до минуты, желательно 2-3 подхода.

Для мужчин старше 40 лет программа должна быть более мягкой. Например, бег лучше заменить быстрой ходьбой, уменьшить количество повторений и давать себе больше времени на восстановление.

Не гонитесь за рекордами

Физические упражнения должны быть регулярными и разумными. Не стоит пытаться догнать более сильных или перегружать себя. Добросовестное, постепенное повышение выносливости - это именно то, что нужно для успешной адаптации в армии.

Первые недели в подразделении покажут: хорошо, если тело уже готово к новому ритму. Если нет - придется тратить время и силы на адаптацию вместо эффективного обучения.

Напомним, 16 апреля Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 6 августа 2025 года. Это уже 15-е продление с начала полномасштабного вторжения России. Соответствующие законопроекты были внесены президентом Владимиром Зеленским и поддержаны большинством депутатов. Теперь документы должен подписать глава государства.

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