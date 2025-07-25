Ждем решения Рады: послы G7 отреагировали на законопроект Зеленского по НАБУ
Послы стран "Большой семерки" приветствовали решение президента Владимира Зеленского относительно нового законопроекта о НАБУ и САП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на послов G7 в соцсети X.
"Послы G7 приветствуют обязательства президента быстро восстановить и обеспечить независимость антикоррупционных органов. Дальнейший прогресс в реформах борьбы с коррупцией и верховенства права является требованием общества, предпосылкой интеграции в ЕС и ключевым для бизнес-климата", - говорится в заявлении.
В то же время послы отметили, что будут внимательно следить за ситуацией и развитием событий и ждут быстрого принятия законопроекта Верховной Радой.
Законопроект о НАБУ и САП
Напомним, Верховная Рада на этой неделе фактически урезала полномочия НАБУ и САП, приняв резонансный закон. При этом Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отреагировала на такое решение украинского парламента. По ее словам, принятие закона - серьезный шаг назад. А вот послы G7 тогда выразили обеспокоенность.
Законопроект Зеленского
24 июля, Зеленский подал в Раду законопроект о независимости НАБУ и САП и предотвращения влияния России на антикоррупционные органы.
Этим документом предусмотрено, что сотрудники НАБУ, и ряда правоохранительных органов, с доступом к гостайне должны будут не реже одного раза в два года проходить полиграф.
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