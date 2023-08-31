"Ждет Севастополь, ждет Камчатка". Данилов опубликовал интригующее видео испытаний вооружения
Секретарь СНБО Алексей Данилов заинтриговал украинцев видео, на котором идет испытание вооружения. Он не уточнил, какое оружие тестировали.
Как сообщает РБК-Украина, видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
На опубликованных кадрах видно, что испытания, проходили ночью. Данилов не указал, какое оружие испытывали и где это происходило. Однако сообщил, что испытания проходили в рамках ракетной программы президента и были успешными.
"Испытания успешны, применение эффективно", - написал он.
Секретарь СНБО подписал видео словами "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…" - это слова из песни "Там за туманами" российской группы "ЛЮБЭ", которая является любимой группой российского диктатора Владимира Путина. Интересен и тот факт, что в украинском инфопространстве данная песня ассоциируется с освобождением от российских окупантов.
В частности, в соцсетях ее часто используют как сопровождение видео с взрывами в России, которые в последнее время происходят все чаще.
Уничтожение С-400 в Крыму
23 августа в Оленовке, на западе Крыма, раздалось около 7 взрывов, в результате чего поднялся густой клуб дыма. Позже стало известно о том, что удар пришелся на воинскую часть россиян.
В разведке добавили, что нашим воинам удалось уничтожить комплекс С-400 "Триумф" в Крыму.
Как рассказала на следующий день спикера Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, кроме "Триумфа", военные уничтожили или повредили еще три вражеских пусковых установки С-300.
Позже появилась информация, что для уничтожения "Триумфа" могли использовать ракеты украинского производства "Нептун". Также в СМИ появилась информация, что Украина усовершенствует ракеты "Нептун", чтобы они могли долететь до Москвы и других отдаленных регионов России.
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