В Чехии меняют работу некоторые центры помощи украинцам: куда обращаться за защитой

В течение января-февраля отделение Краевых центров помощи Украине (KACPU) в городах Оломоуц и Йиглава переместят по новым адресам. Оба KACPU войдут в состав новых отделений Министерства внутренних дел.

Украинцы временно не смогут обращаться в эти центры для оформления временной защиты:

Краевой центр помощи Украине (KACPU) в городе Йиглава будет закрыт 2 февраля 2024 года. С 12 февраля его откроют по новому адресу: trieda Legionárov 2813/10, 586 01 Jihlava.

Краевой центр помощи Украине (KACPU) в городе Оломоуц будет закрыт 29 января 2024 года. С 12 февраля его откроют по адресу: trieda Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc.

"До возобновления работы центров обратитесь за временной защитой в другой ближайший к вам Краевой центр помощи Украине (KACPU). Документы, связанные с вопросами пребывания (например, сообщение об изменении места жительства), можно отправить по почте в Министерство внутренних дел", – отмечается на странице для украинских беженцев.

С 1 января подать заявление на временную защиту и бесплатное государственное гуманитарное жилье по всей Чехии можно только в одном KACPU – в городе Острава. Этот центр работает три дня в неделю: в понедельник и среду 8:00-16:00, в пятницу с 8:00 до 14:00.

Если человеку есть где жить в Чехии, то заявление на временную защиту нужно подать в KACPU по месту жительства. С 1 января к заявлению на временную защиту необходимо добавить справку о наличии жилья с официально заверенной подписью владельца или лица, предоставляющего это жилье.

Если человек приезжает в Чехию просить временную защиту и ему негде остановиться, он может обратиться за экстренным размещением. Кратковременные убежища работают круглосуточно в городах Острава и Брно.