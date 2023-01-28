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В Чехии завершили подсчет голосов: результаты выборов президента

Фото: В Чехии завершили подсчет голосов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 28 января, в Чехии завершился подсчет голосов на выборах президента страны. Явка избирателей составила 70,25%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское статистическое управление, о котором пишет Denik.cz.

Отмечается, что генерал НАТО Петер Павел набрал 58,32% (3358926 голосов). Его конкурент Андрей Бабиш набрал 41,67% (2400271 голос).

Петер Павел чешский политик и отставной генерал. Председатель Военного комитета НАТО с 2015 по 2018 год, до этого - командующий Генеральным штабом армии Чешской Республики с 2012 по 2015 год.

Напомним, что на президентских выборах в Чехии, по предварительным данным, побеждает Петр Павел, активно поддерживавший Украину в ее противодействии российскому вторжению.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-генерала НАТО Петера Павела с победой на президентских выборах в Чехии.

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Чехия