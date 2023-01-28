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У Чехії завершили підрахунок голосів: результати виборів президента

Фото: У Чехії завершили підрахунок голосів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 28 січня, у Чехії завершили підрахунок голосів на виборах президента країни. Явка виборців склала 70,25%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське статистичне управління, про яке пише Denik.cz.

Зазначається, що генерал НАТО Петер Павел набрав 58,32% (3 358 926 голосів). Його конкурент Андрій Бабіш набрав 41,67% (2 400 271 голос).

Петер Павел чеський політик та відставний генерал. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року.

Нагадаємо, що на президентських виборах у Чехії, за попередніми даними, перемагає Петр Павел, який активно підтримував Україну у її протидії російському вторгненню.

Президент України Володимир Зеленський привітав екс-генерала НАТО Петера Павела з перемогою на президентських виборах у Чехії.

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Чехія