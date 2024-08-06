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В Чехии к тюрьме приговорили добровольца, который воевал в Украине

Вторник 06 августа 2024 22:13
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В Чехии к тюрьме приговорили добровольца, который воевал в Украине Иллюстративное фото: доброволец из Чехии получил тюремный срок (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Чехии доброволец Филип Симан, который воевал в Украине, получил тюремный срок. Его обвинили в мародерстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTK.

Суд признал виновным Симана в мародерстве в районе ведения боевых действий. За это он получил семь лет лишения свободы.

При этом Симана обвиняли в незаконной службе в иностранных вооруженных силах, для этого он не получал разрешения от президента Чехии. Но по этому обвинению подозреваемый был оправдан, поскольку премьер Чехии Петр Фиала публично обещал не наказывать чешских добровольцев в Украине.

Прокурор остался недовольный таким решением суда по делу о мародерстве и обжаловал его. Причина состоит в том, что наказание для Симана - ниже нижней границы, которая установлена соответствующей нормой. Поэтому дело будет рассматривать Верховный суд Праги.

Сам фигурант дела отрицает свою вину и заявляет, что якобы выполнял приказы руководства.

Симан отправился в Украину в марте 2022 года. Там он прошел базовую подготовку, ему выдали оружие. Мужчина участвовал в боях в городе Ирпень и Буча.

Как сказано в приговоре, в свободное от выполнения задач время Симан присваивал имущество как мирных жителей, так и убитых солдат. В апреле 2022 года его задержали украинские военные, после этого он вернулся в Чехию.

Напомним, неделю назад стало известно, что в боях с российскими оккупантами в Украине погиб доброволец из Финляндии.

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