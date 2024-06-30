Украинские дроны могут лететь на 1300 км, но они не заменят ракеты, - Зеленский

Украина увеличила производство дронов и их дальность до 1300 км. Однако беспилотники не заменят ракеты.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Труди Рубин.

По словам Зеленского, у Украины сейчас есть высокотехнологичные дроны и смогла увеличить их производство. Кроме того, их дальнобойность на сегодняшний день достигает более 200 километров.

"То есть сегодня 1200, есть более 1300 километров. Но мы должны понять, что это дрон. И его мощность гораздо меньше, чем ракеты. У россиян тоже есть Шахеды, и мы научились их сбивать и большинство сбиваем. И не тратим сегодня уже ракеты" против дронов. Мы научились как с этим бороться. Так же и россияне.

Он также отметил, что невозможно сравнить мощность удара дроном с мощностью удара ракеты. Так же, как невозможно сравнить их скорость.

"Это разные средства для разных целей. Мы в любом случае развиваем ракетную индустрию, я уверен, что у нас будет в этом направлении развитие и успех", - подчеркнул он.

Производство дронов в Украине.

С начала полномасштабного вторжения в Россию Украина начала массовое производство собственных беспилотников. Дроны являются одним из основных средств поражения вражеской техники по всей линии фронта.

Украина производит как воздушные, так и морские дроны. Производство последних предоставило значительное преимущество в Черном море и помогло уничтожить большое количество русских кораблей.

Подробно о производстве морских дронов читайте в материале РБК-Украина.

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