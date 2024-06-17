В Чехии на военном полигоне сдетонировал боеприпас, есть пострадавшие

На чешском военном полигоне Либава сдетонировал неизвестный боеприпас. В результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Чешской армии в Twitter.

"Мы имеем дело с серьезным происшествием в районе военного полигона Либавы, где взорвался пока неустановленный боеприпас", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что в результате происшествия есть пострадавшие. "Мы стараемся оказать помощь как можно быстрее, в дело вмешался спасательный вертолет. Инцидентом занимается военная полиция", - заявили в армии.