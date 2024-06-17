У Чехії на військовому полігоні здетонував боєприпас, є постраждалі

На чеському військовому полігоні Лібава здетонував невідомий боєприпас. Унаслідок інциденту є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Чеської армії у Twitter.

"Ми маємо справу із серйозною подією в районі військового полігону Лібави, де вибухнув поки що невстановлений боєприпас", - ідеться в повідомленні. При цьому наголошується, що внаслідок події є постраждалі. "Ми намагаємося надати допомогу якомога швидше, у справу втрутився рятувальний вертоліт. Інцидентом займається військова поліція", - заявили в армії.