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В Чехии откроют первый Центр помощи спасенным для украинцев: чем он займется

Фото: в Чехии откроют первый Центр помощи спасенным для украинцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина договорилась об открытии в Чехии первого Центра помощи спасенным. Они предназначены для украинцев, которые выехали из оккупации или зоны боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

"Мы благодарны Чехии за мощную поддержку украинцев, временно находящихся на территории страны. Среди них есть те, кто пережил ужасы оккупации. Они преимущественно не сообщают о пережитом, но нуждаются в профессиональной специализированной поддержке. Открывая Центры помощи спасенным за границей, мы гарантируем, что каждый нуждающийся получит помощь", - заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.

В правительстве уточняют, что в Центр откроют в Праге как пилотную модель за границей. Такие учреждения уже функционируют в Украине.

Центр помощи спасенным будет предоставлять комплексную социально-психологическую поддержку людям, которые выехали из зоны боевых действий или оккупированных территорий.

"Центр обеспечит безопасное пространство для украинцев, где они смогут рассказать о своей травме и обратиться за помощью на родном языке. В сложных случаях, в частности, сексуального насилия, специалисты Центра будут помогать пострадавшим восстановиться в долгосрочной перспективе", - подчеркивают в Кабмине.

Напомним, еще осенью прошлого года стало известно об открыты Центров помощи спасенным в Киеве. В каждом из таких учреждений трудоустроены социальные работники, психологи, в том числе детские, и юристы.

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