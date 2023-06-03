У Чехії відкриють перший Центр допомоги врятованим для українців: чим він займеться

"Ми вдячні Чехії за потужну підтримку українців, які тимчасово перебувають на території країни. Серед них є ті, хто пережив жахи окупації. Вони переважно не повідомляють про пережите, але потребують професійної спеціалізованої підтримки. Відкриваючи Центри допомоги врятованим за кордоном, ми гарантуємо, що кожен, хто потребує, отримає допомогу", - заявила віце-прем'єр Ольга Стефанішина.

В уряді уточнюють, що до Центру відкриють у Празі як пілотну модель за кордоном. Такі установи вже працюють в Україні.

Центр допомоги врятованим надаватиме комплексну соціально-психологічну підтримку людям, які виїхали із зони бойових дій або окупованих територій.

"Центр забезпечить безпечний простір для українців, де вони зможуть розповісти про свою травму та звернутися за допомогою рідною мовою. У складних випадках, зокрема, сексуального насильства, фахівці Центру допомагатимуть постраждалим відновитися у довгостроковій перспективі", - наголошують у Кабміні.

Нагадаємо, ще восени минулого року стало відомо про відкриті Центрів допомоги врятованим у Києві. У кожній з таких установ працевлаштовані соціальні працівники, психологи, у тому числі дитячі та юристи.