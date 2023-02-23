Чехии одобрила дальнейшие поставки вооружения Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Министр обороны Чехии Яна Чернохова не сообщила подробности относительно конкретного оборудования, которое Чехия поставляет Украине.

При этом она отметила, что страна отправила Украине 38 танков, 55 бронированных машин, четыре самолета и 13 самоходных гаубиц из своих военных резервов. Чехия также отправляла более крупные поставки от частных компаний.

Напомним, Чехия поставила Украине военную помощь на общую сумму 1,68 млрд евро.

К тому же Чехия и Нидерланды будут вместе производить мобильные системы ПВО для Украины.

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