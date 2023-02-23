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Чехии одобрила дальнейшие поставки вооружения Украине

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Чехия, Четверг 23 февраля 2023 13:30
Чехии одобрила дальнейшие поставки вооружения Украине Фото: министр обороны Чехии Яна Чернохова (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Чехии одобрило дальнейшие поставки военной помощи Украине и продолжит отправлять оборудование со складов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова не сообщила подробности относительно конкретного оборудования, которое Чехия поставляет Украине.

При этом она отметила, что страна отправила Украине 38 танков, 55 бронированных машин, четыре самолета и 13 самоходных гаубиц из своих военных резервов. Чехия также отправляла более крупные поставки от частных компаний.

Напомним, Чехия поставила Украине военную помощь на общую сумму 1,68 млрд евро.

К тому же Чехия и Нидерланды будут вместе производить мобильные системы ПВО для Украины.

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