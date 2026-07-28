В Чехии разрабатывают сразу несколько крылатых ракет: первые детали

Отмечается, что после успешных испытаний наименьшего варианта она сейчас продолжает разработку двух более крупных версий, которые должны нести более тяжелые боеголовки, сохраняя при этом схожие параметры полета.

Компания представила дальнейшие планы по развитию программы крылатых ракет на выставке Eurosatory в Париже. Кроме самого легкого и малейшего варианта Narwhal 140, который уже прошел успешные испытания, компания также впервые представила самую большую версию Narwhal 540.

Новая и самая большая версия этих ракет должна нести боеголовку весом 200 килограммов. Рядом с ней продолжается разработка среднего варианта со сточастной боеголовкой.

По данным компании, оба подготовленных варианта должны достичь скорости около 750 км/ч и дальности полета около 640 километров.

Программа базируется на предварительной разработке беспилотных аппаратов MTS, представленных компанией в 2025 году на выставке IDET.

Платформа использует управление искусственным интеллектом, что делает ее более устойчивой к радиоэлектронной борьбе и способной летать даже без сигнала GPS. Именно эти технологии компания также хочет использовать в дальнейшем развитии ракет Narwhal.