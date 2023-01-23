В Чехии пророссийскому кандидату прогнозируют проигрыш во втором туре президентских выборов

Результаты опроса свидетельствуют о том, что пророссийский кандидат в президенты Чехии бывший премьер-министр Андрей Бабиш проигрывает во втором туре выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на результаты опроса населения Чехии.

По данным опроса, во втором туре прогнозируется победа Петра Павела, который может получить 57,9 процента, в это время Андрей Бабиш сможет набрать всего 42,1 процента.

При этом 76 процентов опрошенных четко уверены в своем выборе и поддерживаемом человеке. Еще 10,5% заявили, что пойдут на голосование, но еще не выбрали за кого отдать свой голос.

Известно, что Бабиша больше поддерживают в Устецком и Карловарском регионах, а вот Павела в жители Праги и Центральноческого края.

По данным агентства, явка на выборах достигнет 76 процентов избирателей, обладающих правом голоса. Опрос проходил с 20 по 22 января, в нем принял участие 1161 респондент.