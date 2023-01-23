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В Чехии пророссийскому кандидату прогнозируют проигрыш во втором туре президентских выборов

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Чехия, Понедельник 23 января 2023 17:43
В Чехии пророссийскому кандидату прогнозируют проигрыш во втором туре президентских выборов Фото: в Чехии пророссийскому кандидату прогнозируют проигрыш во втором туре президентских выборов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Результаты опроса свидетельствуют о том, что пророссийский кандидат в президенты Чехии бывший премьер-министр Андрей Бабиш проигрывает во втором туре выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на результаты опроса населения Чехии.

По данным опроса, во втором туре прогнозируется победа Петра Павела, который может получить 57,9 процента, в это время Андрей Бабиш сможет набрать всего 42,1 процента.

При этом 76 процентов опрошенных четко уверены в своем выборе и поддерживаемом человеке. Еще 10,5% заявили, что пойдут на голосование, но еще не выбрали за кого отдать свой голос.

Известно, что Бабиша больше поддерживают в Устецком и Карловарском регионах, а вот Павела в жители Праги и Центральноческого края.

По данным агентства, явка на выборах достигнет 76 процентов избирателей, обладающих правом голоса. Опрос проходил с 20 по 22 января, в нем принял участие 1161 респондент.

В Чехии пророссийскому кандидату прогнозируют проигрыш во втором туре президентских выборовФото: в Чехии пророссийскому кандидату прогнозируют проигрыш во втором туре президентских выборов (novinky.cz)

Ранее РБК-Украъна сообщало, что во второй тур выборов президента Чехии вышли бывший премьер-министр Андрей Бабиш и эксгенерал НАТО Петер Павел.

Ранее мы сообщали, что правительство Чехии приняло решение продлить режим временной защиты для украинцев еще на один год – до марта 2024 года.

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