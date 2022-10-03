"Подарок для Путина". Чешские активисты купили для ВСУ танк Т-72

Чешские активисты собрали 1,3 млн долларов в месяц на покупку модернизированного танка Т-72 Avenger для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на инициативу и посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса .

Активисты запустили инициативу по сбору средств для ВСУ под названием "Подарок для Путина". К ней присоединились 11 тысяч человек. За месяц им удалось собрать более 1,3 млн долларов, на которые чехи купили не только танк, но и боеприпасы к нему. Они также договорились о доставке танка в Украину.

Отмечается, что перед сбором средств организаторы акции посовещались с украинскими военными, а по поводу покупки танка и его транспортировки консультировались с Министерством обороны Чехии.

"Чехия стала первой страной, где обычные люди купили для ВСУ танк - модернизированный T-72 AVANGER. Ему дали имя Томаш. 33 млн крон (свыше 1,3 млн. долл.) по инициативе "Подарок для Путина" собрали свыше 11 тыс. человек. Спасибо!" - написал Перебийнис.

Отметим, что Т-72 Avenger - это чешская комплексная модернизация советского танка Т-72. Он усовершенствован устройствами, улучшающими боевые возможности и эффективность использования танка, а также повышающими безопасность экипажа.

Современные прицельные средства, в том числе и ночное видение, обеспечивают обнаружение объектов в темное время суток на дальности до 4 км.

Танк имеет современную радиостанцию и внутреннюю связь повышенной устойчивости к радиоэлектронным помехам. Он оснащен GPS-модулем для отображения навигационных данных и передачи своих координат.