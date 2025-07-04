В Чехии проверят компании, которые могут обеспечивать Россию станками для оружия

"Как только получим список, проверим компании и операции", - отметил он.

В то же время Штих подчеркнул, что BIS пока не имеет конкретных названий компаний, о которых идет речь, и предположил, что большинство операций не является прямым экспортом в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что восемь чешских и тринадцать немецких фирм поставляют России станки для производства вооружения. Он призвал к санкциям, хотя имен компаний не назвал.

Штих пояснил, что часть таких поставок могла состояться до начала полномасштабного вторжения в 2022 году или через третьи страны.

По его словам, BIS ежегодно фиксирует десятки попыток обойти санкции, однако отметил нехватку ресурсов.

"Против сотен компаний, которые пытаются вывезти санкционное оборудование в Россию, работает лишь несколько десятков государственных экспертов", - отметил спикер.