У Чехії перевірять компанії, які можуть забезпечувати Росію верстатами для зброї

"Щойно отримаємо список, перевіримо компанії та операції", - зазначив він.

Водночас Штіх підкреслив, що BIS наразі не має конкретних назв компаній, про які йдеться, та припустив, що більшість операцій не є прямим експортом до РФ.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що вісім чеських і тринадцять німецьких фірм постачають Росії верстати для виробництва озброєння. Він закликав до санкцій, хоча імен компаній не назвав.

Штіх пояснив, що частина таких поставок могла відбутися до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році або через треті країни.

За його словами, BIS щороку фіксує десятки спроб обійти санкції, однак наголосив на браку ресурсів.

"Проти сотень компаній, що намагаються вивезти санкційне обладнання до Росії, працює лише кількадесят державних експертів", - зазначив речник.