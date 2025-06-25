Чешские компании работают на ВПК РФ? The Insider обнародовал доказательства

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия до сих пор получает станки для своего ОПК из-за рубежа, в частности от восьми чешских компаний. Глава МИД Чехии Ян Липавский ответил, что не знает, о каких фирмах идет речь.

Как пишет РБК-Украина , The Insider обнаружил около 12 чешских производителей, чья техника попала в РФ в 2024 году.

По данным издания, основная часть поставок металлообрабатывающего оборудования из Чехии в Россию идет обходными путями: через Эстонию, Сербию, Турцию и Латвию. По данным российской таможни, изученным The Insider, в 2023 году в Россию ввезли чешских станков на 18 млн долларов, в 2024 - на 12 млн долларов.

В Россию попала продукция по меньшей мере 12 чешских производителей, наибольшие объемы экспорта - на сумму около 8 млн долларов - приходятся на три компании: Šmeral Brno, Varnsdorf и TAJMAC-ZPS. В частности, Šmeral Brno специализируется на изготовлении станков и формовочных линий "под ключ", а на ее официальном сайте Россия до сих пор указана среди главных рынков сбыта.



В ряде случаев покупателем оборудования в России выступали дочерние компании чешских производителей, хотя официально поставки осуществлялись через третьи страны - например, Сербию. В частности, ленточные пилы для резки металла от Pilous-Pásové Pily были доставлены в зарегистрированное в Санкт-Петербурге ООО "Пилоус", 70% которого принадлежат чешскому производителю.

В одном из случаев, задокументированном The Insider, оборудование чешского производства оказалось у компании, расположенной рядом с заводом по производству "Шахедов" в специальной экономической зоне Алабуга. Речь идет об уже ликвидированном ООО "Югострой ру", 60% акций которого принадлежали чешской Jihostroj a.s.. Именно эта фирма и изготовила для россиян рельсовый пресс с ручным приводом для производства шестеренчатых насосов.

Также The Insider установил пять чешских компаний, которые непосредственно поставляли металлообрабатывающее оборудование, необходимое в ВПК и энергетике, в 2023-2024 годах.

В 2023 году экспортерами металлообрабатывающей техники в Россию были по меньшей мере четыре чешские фирмы: N.Ko, Prestar, Tachtech и Stroje Zeman Trade. Среди ввозимого оборудования были, например, труборезы, которые могут использоваться на газовых скважинах. Стоимость всей техники - примерно 500 тысяч долларов. Как правило, покупателями оборудования были малоизвестные фирмы, вероятно, ритейлеры или узкоспециализированные перепродавцы.

Одной из компаний-покупателей была ООО "Тахтех Рус" - филиал Tachtech s.r.o. По состоянию на 2025 год она до сих пор не только не скрывает работу в России, но и активно привлекает новых клиентов.

Еще одной компанией, фигурирующей среди поставщиков, является Permico s.r.o.. В 2024 году она отправила в Россию токарный станок корейского производства Doosan с числовым программным управлением. В то же время представители компании в комментарии The Insider отрицали свою причастность к торговле с РФ. Согласно информации на сайте Permico, фирма специализируется на приобретении подержанных станков и дальнейшей их перепродаже в третьи страны.

The Insider обратился с запросами ко всем указанным в расследовании компаниям-экспортерам.

Тем временем глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага "попытается выяснить, чем вызваны слова" президента Зеленского об экспорте чешского оборудования в РФ. Провести расследование относительно возможного участия чешского бизнеса в обеспечении потребностей российского ОПК пообещал и министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. А министр по европейским делам Мартин Дворжак уже признал: Зеленский мог быть прав, а обход санкций чешскими компаниями его бы "не удивил".