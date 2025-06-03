В Чехии оппозиция готовит вотум недоверия правительству: в чем причина

Криптовалютный скандал в Чехии

В мае в Министерстве юстиции Чехии разгорелся скандал в связи с продажей биткоинов на почти миллиард чешских крон. Как выяснилось, ведомство их получило от осужденного за торговлю наркотиками Томаша Иржиковского.

После этого министр юстиции Чехии Павел Блажек подал заявление об отставке, хотя и не признал вины в ситуации. Напротив, он отметил, что суды не доказали криминального происхождения криптовалюты.

На фоне отставки оппозиционные партии Чехии ANO и SPD требуют отставки правительства из-за скандала с пожертвованием биткоинов Министерству юстиции. По их мнению, действующий кабинет министров может оставаться у власти до выборов, но он больше не должен принимать никаких важных решений.

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