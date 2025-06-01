Криптовалютный скандал в Чехии: оппозиция требует отставки правительства
Оппозиционные партии Чехии ANO и SPD требуют отставки правительства из-за скандала с пожертвованием биткоинов Министерству юстиции. В случае отказа, они планируют инициировать вотум недоверия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK.
По данным издания, оппозиционные партии ANO и SPD будут требовать отставки коалиционного кабинета министров во время заседания в Палате депутатов относительно противоречивого пожертвования биткоинов Министерству юстиции.
Если они не смогут этого сделать, то, вероятно, впоследствии потребуют вотума недоверия правительству.
Об этом сегодня в программе Otázky Вацлава Моравец заявили заместители председателя обоих оппозиционных движений Карел Гавличек (ANO) и Радим Фиала (SPD).
"Мы хотим, чтобы правительство нашло достаточно самоанализа и ушло в отставку", - сказал Гавличек.
По его словам, действующий кабинет министров может оставаться у власти до выборов, но он больше не должен принимать никаких важных решений.
"Мы серьезно рассматриваем возможность созыва собрания по вотуму недоверия правительству... в случае, если коалиционное правительство не уйдет в отставку", - добавил Гавличек.
Заместитель председателя крайне правой чешской партии SPD Радим Фиала от имени движения СДПГ заявил, что они готовы поддержать проведение внеочередного заседания, а также вотум недоверия правительству.
Стоит отметить, что нынешние опросы показывают уверенную победу партии ANO на грядущих выборах в чешский парламент и падение популярности трехпартийной правоцентристской коалиции во главе с нынешним премьером Чехии Петром Фиалой.
Заметим, что в Министерстве юстиции Чехии разгорелся скандал в связи с продажей биткоинов за почти миллиард чешских крон. Как выяснилось, ведомство их получило от осужденного за торговлю наркотиками Томаша Иржиковского.
После этого министр юстиции Чехии Павел Блажек подал заявление об отставке, хотя и не признал вины в ситуации. Напротив, он отметил, что суды не доказали криминального происхождения криптовалюты.
Напомним также, что в прошлом месяце автомобиль с министром обороны Чехии Яной Черноховой попал в аварию.
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