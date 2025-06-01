Криптовалютный скандал в Чехии: оппозиция требует отставки правительства

Оппозиционные партии Чехии ANO и SPD требуют отставки правительства из-за скандала с пожертвованием биткоинов Министерству юстиции. В случае отказа, они планируют инициировать вотум недоверия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK .

По данным издания, оппозиционные партии ANO и SPD будут требовать отставки коалиционного кабинета министров во время заседания в Палате депутатов относительно противоречивого пожертвования биткоинов Министерству юстиции.

Если они не смогут этого сделать, то, вероятно, впоследствии потребуют вотума недоверия правительству.

Об этом сегодня в программе Otázky Вацлава Моравец заявили заместители председателя обоих оппозиционных движений Карел Гавличек (ANO) и Радим Фиала (SPD).

"Мы хотим, чтобы правительство нашло достаточно самоанализа и ушло в отставку", - сказал Гавличек.

По его словам, действующий кабинет министров может оставаться у власти до выборов, но он больше не должен принимать никаких важных решений.

"Мы серьезно рассматриваем возможность созыва собрания по вотуму недоверия правительству... в случае, если коалиционное правительство не уйдет в отставку", - добавил Гавличек.

Заместитель председателя крайне правой чешской партии SPD Радим Фиала от имени движения СДПГ заявил, что они готовы поддержать проведение внеочередного заседания, а также вотум недоверия правительству.

Стоит отметить, что нынешние опросы показывают уверенную победу партии ANO на грядущих выборах в чешский парламент и падение популярности трехпартийной правоцентристской коалиции во главе с нынешним премьером Чехии Петром Фиалой.