У Чехії опозиція готує вотум недовіри уряду: у чому причина

Криптовалютний скандал в Чехії

У травні в Міністерстві юстиції Чехії спалахнув скандал у звʼязку з продажем біткоїнів на майже мільярд чеських крон. Як зʼясувалось, відомство їх отримало від засудженого за торгівлю наркотиками Томаша Їржиковського.

Після цього міністр юстиції Чехії Павел Блажек подав заяву про відставку, хоча й не визнав провини в ситуації. Напроти, він наголосив, що суди не довели кримінального походження криптовалюти.

На фоні відставки опозиційні партії Чехії ANO та SPD вимагають відставки уряду через скандал із пожертвуванням біткоїнів Міністерству юстиції. На їх думку, чинний кабінет міністрів може залишатися при владі до виборів, але він більше не повинен приймати жодних важливих рішень.

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