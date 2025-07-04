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В Чехии блэкаут: остановились трамваи и метро, без света остались более 100 тысяч человек

Пятница 04 июля 2025 14:16
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В Чехии блэкаут: остановились трамваи и метро, без света остались более 100 тысяч человек Фото: в Чехии произошел блэкаут (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Чехии произошло массовое отключение электроэнергии. Так, в Праге более 100 тысяч пользователей осталось без света, частично остановились трамваи и ветки метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iRozhlas.

Предварительно, электричество отсутствовало в большей части Праги и других чешских городах. В столице даже были вынуждены остановить движение общественного транспорта. Блэкаут мог коснуться более 100 тысяч человек.

"В некоторых районах Чешской Республики произошло отключение электроэнергии. Мы расследуем причины и решаем проблему. Центральный кризисный штаб находится в режиме ожидания", - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

В компании Pražská energetika (PRE) заявили, что причиной блэкаута стало аварийное отключение на подстанции ČEPS в пражском районе Ходов. Специалисты работают над устранением последствий аварии.

Блэкауты в Европе

Напомним, 28 апреля в Испании, Португалии и Андорре произошло внезапное отключение электроэнергии. Инцидент оставил миллионы людей без света и телекоммуникаций, а также на несколько часов нарушил транспортное сообщение в Португалии и части южной Франции.

Критики указывали на перепады мощности от возобновляемых источников энергии, однако причина сбоя до сих пор остается неизвестной. Впоследствии в Испании началось официальное расследование блэкаута, которое заскретили.

20 мая на всей территории Испании прекратили работу мобильная связь и интернет. От сбоя пострадали многие операторы, в частности Movistar, Vodafone и Orange.

Подробнее о загадочном блэкауте в Европе - читайте в нашем авторском материале.

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Чехия Блэкаут
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