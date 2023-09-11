Чехия увеличила импорт нефти из России, ее доля самая высокая с 2012 года

Чехия использует все больше и больше российской нефти. В первом полугодии этого года доля нефти, импортируемой по российскому нефтепроводу "Дружба", составила около 65%.

Об этом заявил пресс-секретарь государственной компании Mero Барбора Пуцова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny .

Отмечается, что в прошлом году доля российской нефти в Чехии составляла около 56 %, а в предыдущие годы была еще ниже.

"Таким образом, доля российской нефти является самой высокой по меньшей мере с 2012 года", - говорится в материале.

С прошлого года в ЕС действует запрет на импорт нефти из России, но для Чехии сделано исключение при использовании трубопровода "Дружба".

Mero является владельцем и оператором чешской части трубопровода "Дружба" и трубопровода IKL, а также является единственным транспортером сырой нефти в Чехию.

Поставки нефти из РФ через "Дружбу" увеличились

Издание пишет, что в последние месяцы увеличивается доля российской нефти в общем объеме импорта. При этом Чехия, судя по всему, не является исключением в Европе, поскольку уже летом аналитики отмечали, что НПЗ в ЕС пытаются обеспечить себе больше нефти из-за опасений дефицита при транзите сырья через Украину.

Чешская Республика использует нефть из двух основных источников. Один из них - нефтепровод "Дружба", по которому в страну поступает нефть из России. Другая часть поставок нефти обеспечивается трубопроводом IKL из Германии, который соединяется с трубопроводом TAL из Италии.

Импорт нефти по трубопроводу "Дружба" растет, несмотря на антироссийские санкции, введенные из-за вторжения на Украину. В декабре прошлого года вступил в силу запрет на импорт российской нефти в Евросоюз.

Однако импорт по трубопроводу "Дружба", южная ветка которого ведет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а северная ветка - в Польшу и Германию, временно освобожден от эмбарго.

Чехи протестуют против закупок российской нефти

"В воскресенье три десятка человек протестовали в Праге перед зданием Министерства промышленности и торговли против высокого импорта российской нефти в Чехию. Протестующие требовали от правительства мотивировать Orlen Unipetrol сократить поставки нефти из России", - пишет České noviny.

Однако, по словам представителя Министерства Войтеха Срнки, сразу заменить поставки нефти из России невозможно.

Представители инициативы NO Russian Oil заявили, что в течение 2023 года в Чехию было импортировано нефти на сумму 25 миллиардов крон (почти 1,1 млрд долларов), из которых семь миллиардов крон (306 млн долларов) было названо ненужными платежами в российский бюджет.

Потолок цен на российскую нефть

Напомним, что с 5 декабря 2022 г. действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Ценовой потолок запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование нефти, продаваемой сверх установленного предела.

Недавно исполняющий обязанности помощника министра финансов США Эрик Ван Ностранд заявил, что ценовой лимит на российскую нефть, введенный США и их союзниками, продолжает работать. Это снизило доходы Кремля.