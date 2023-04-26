Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла

Чехия внесла первого человека в свой национальный список санкций, им стал патриарх Кирилл. Он обвиняется в поддержке агрессии РФ против Украины.

Ему запрещен въезд в Чехию, какие-либо финансовые операции через чешские структуры и должна произойти заморозка любых его активов в стране.

"Включение в национальный санкционный список стало возможным благодаря так называемому "акту Магнитского", который вступил в силу в январе", - пишет издание.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что для включения любого субъекта в список санкций условием является тщательно задокументированная деятельность, которая нарушает или угрожает территориальной целостности, суверенитету или независимости.

Согласно документу МИД Чехии патриарх Кирилл является давним союзником российского диктатора Владимира Путина и своими действиями активно поддерживает российскую агрессию в Украине. Он использует важное положение главы РПЦ и своими проповедями и публичными выступлениями дает религиозное оправдание и объяснение российской агрессии.