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Чехія через критичну ситуацію з COVID попросила інші країни прийняти пацієнтів

Новость на русском → Чехія, П'ятниця 05 березня 2021 18:24
Чехія через критичну ситуацію з COVID попросила інші країни прийняти пацієнтів Фото: лікарі госпіталізують пацієнта (REUTERS/David W Cerny)
Автор: Андрій Василюк

Чеська Республіка попросила Німеччину, Швейцарію та Польщу прийняти десятки пацієнтів з COVID-19, оскільки ситуація у власних лікарнях досягла критичної точки.

Про це 5 березня заявило Міністерство охорони здоров'я країни, передає Reuters.

Чехія з населенням 10,7 мільйона стала однією з найбільш постраждалих країн у світі за останні тижні, оскільки багато регіональних лікарень через наплив хворих на коронавірус змушені були перевезти їх в інші місця, в деяких випадках - на сотні кілометрів.

"Велика кількість нещодавно інфікованих пацієнтів посилило тиск на систему охорони здоров'я, а кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, зростає", - сказали в міністерстві.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на ранок п’ятниці було госпіталізовано 8135 пацієнтів з коронавірусом, серед них 1735 потребують інтенсивної терапії.

"У деяких регіонах лікарні вичерпали свої можливості, і вони більше не можуть надавати належну допомогу або приймати нових пацієнтів без допомоги інших", - сказав міністр охорони здоров'я Ян Блатний у своєму звіті.

По всій країні доступно 13% загальної потужності інтенсивної терапії, тоді як у столиці Празі цей показник - 5%.

Сусідня Словаччина через складну ситуацію в лікарнях цього тижня відправила за кордон своїх перших хворих на коронавірус.

Нагадаємо, у Чехії вперше померла від коронавірусу дитина у віці до 15 років. Інцидент стався в Плзеньському краю.

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