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Чехія відновила видачу робочих віз українцям

Новини » Суспільство     24.05.2020 - 07:47
Чехія відновила видачу робочих віз українцям
фото: прапор Чехії (flickr.com/superciliousness)

Посольство в Києві відкриє консульський відділ з 25 травня

Чехія відновила видачу робочих віз громадянам України. Чеські диппредставництва в Україні відновили роботу відповідних консульських відділів.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Генеральне консульство у Львові почало приймати візові анкети та документи в п'ятницю, 22 травня. Посольство Чехії в Києві відкриє консульський відділ у понеділок, 25 травня.

Глава МЗС Чехії Томаш Петршичек відзначив, що чеська економіка потребує українських працівників.

"Ми прагнемо спростити ситуацію чеським охороні здоров'я та сільському господарству, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону", - сказав він.

Заяву на продовження виду на проживання на території Чехії зможуть подати українські висококваліфіковані кадри у сфері охорони здоров'я, у сфері соціальних послуг, а також наукові співробітники, студенти та їхні родичі, які на даний момент знаходяться в Чеській Республіці.

Раніше Польща спростила в'їзд для сезонних працівників зі східних країн, у тому числі і для українців.

Також Польща дозволила в'їзд студентам з України.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Чехия
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