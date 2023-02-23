Чехия отправила в Украину новую партию гуманитарных мостов

"В Украину начала прибывать новая партия гуманитарных мостов. Администрация государственных материальных резервов Чехии направила 14 металлических конструкций. Спасибо союзным странам, которые во время войны пришли на помощь Украине в восстановлении транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что Чехия - лидер неформального клуба поддержки украинских дорог. Государство первым направило временные металлические мосты для восстановления сообщения в пострадавших регионах. В 2022 году Чехия подарила Украине 10 переправ.