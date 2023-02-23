Чехия отправила в Украину новую партию гуманитарных мостов

Администрация государственных материальных резервов Чехии передала Украине новую партию гуманитарных мостов для восстановления сообщения в пострадавших от боевых действий областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в Facebook.
"В Украину начала прибывать новая партия гуманитарных мостов. Администрация государственных материальных резервов Чехии направила 14 металлических конструкций. Спасибо союзным странам, которые во время войны пришли на помощь Украине в восстановлении транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что Чехия - лидер неформального клуба поддержки украинских дорог. Государство первым направило временные металлические мосты для восстановления сообщения в пострадавших регионах. В 2022 году Чехия подарила Украине 10 переправ.
Напомним, в Украину прибыли грузовики с гуманитарной помощью от Норвегии. Наша страна получила десять мостов стоимостью 30 миллионов норвежских крон (свыше3 миллионов долларов США).
Также временные мостовые конструкции для восстановления движения транспорта предоставит Швеция .
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