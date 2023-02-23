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Чехія відправила в Україну нову партію гуманітарних мостів

Фото: тимчасові металеві переправи від Чехії (fasebook.com/Mininfra)
Автор: Олена Черкасець

Адміністрація державних матеріальних резервів Чехії передала Україні нову партію гуманітарних мостів для відновлення сполучення у постраждалих від бойових дій областях.

Про це повідомляє РБК-Украна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у Фейсбуці.

"В Україну почала прибувати нова партія гуманітарних мостів. Адміністрація державних матеріальних резервів Чехії надіслала 14 металевих конструкцій. Дякуємо союзним країнам, котрі під час війни прийшли на допомогу Україні у відбудові транспортної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві уточнили, що Чехія - лідер неформального клубу підтримки українських доріг. Держава першою надіслала тимчасові металеві мости для відновлення сполучення у постраждалих регіонах. Упродовж 2022 року Чехія подарувала Україні 10 переправ.

Нагадаємо, в Україну прибули вантажівки з гуманітарною допомогою від Норвегії. Наша країна отримала десять мостів вартістю 30 мільйонів норвезьких крон (понад 3 мільйони доларів США).

Також тимчасові мостові конструкції для відновлення руху транспорту надасть Швеція.

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Чехія