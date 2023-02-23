Чехія відправила в Україну нову партію гуманітарних мостів

"В Україну почала прибувати нова партія гуманітарних мостів. Адміністрація державних матеріальних резервів Чехії надіслала 14 металевих конструкцій. Дякуємо союзним країнам, котрі під час війни прийшли на допомогу Україні у відбудові транспортної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві уточнили, що Чехія - лідер неформального клубу підтримки українських доріг. Держава першою надіслала тимчасові металеві мости для відновлення сполучення у постраждалих регіонах. Упродовж 2022 року Чехія подарувала Україні 10 переправ.