Швеция передаст Украине шесть модульных мостов для деоккупированных областей

Об этом заявил первый замглавы "Укравтодора" Андрей Ивко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ЦТС .

"Швеция начала процесс оказания помощи Украине для обеспечения критически необходимых 6 модульных мостов. В настоящее время идет подготовка к организации транспортировки", - заявил Ивко.

Он также подчеркнул, что Чехия вдобавок к уже присланным в Украину 6 временным мостам планирует передать еще 12 единиц.

Также 10 мостов, по которым могут передвигаться тяжелые транспортные средства, отправила Норвегия. Их прибытие в Украину ожидается в январе. Ранее 3 временных моста предоставила Франция. Каждый из французских мостов спроектирован по индивидуальным параметрам, под конкретный объект.