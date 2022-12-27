Швеция передаст Украине шесть модульных мостов для деоккупированных областей
Швеция станет четвертой европейской страной, которая предоставит украинским дорожникам временные мостовые конструкции для возобновления движения транспорта.
Об этом заявил первый замглавы "Укравтодора" Андрей Ивко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ЦТС.
"Швеция начала процесс оказания помощи Украине для обеспечения критически необходимых 6 модульных мостов. В настоящее время идет подготовка к организации транспортировки", - заявил Ивко.
Он также подчеркнул, что Чехия вдобавок к уже присланным в Украину 6 временным мостам планирует передать еще 12 единиц.
Также 10 мостов, по которым могут передвигаться тяжелые транспортные средства, отправила Норвегия. Их прибытие в Украину ожидается в январе. Ранее 3 временных моста предоставила Франция. Каждый из французских мостов спроектирован по индивидуальным параметрам, под конкретный объект.
Ранее мы писали, что дорожники восстановили мост в селе Мартово Чугуевского района Харьковской области на Печенежском водохранилище.
Также сообщалось, что дорожники в Херсонской области построили три переправы вместо разрушенных российскими военными мостов.
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