Чехия выделит более 1 млн долларов на обучение украинских пилотов: кого коснется

Чехия оплатит обучение для 20-25 пилотов из Украины. Правительство страны одобрило предложение 26 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International .

В этом году Чешская Республика выделит более 1 млн. долларов на обучение в стране украинских пилотов транспортной авиации, студентов Национального авиационного университета Украины.

Министр иностранных дел Ян Липовский отметил, что деньги поступят из программы гуманитарной и экономической помощи Украине, утвержденной кабинетом министров в 2022 году. Чехия обязалась ежегодно выделять более 23 млн долларов до 2025 года.

Студенты, прошедшие обучение в Чехии, будут готовы к управлению самолетами гражданской авиации как вторые пилоты.