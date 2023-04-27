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Учитель в Чехии поддержала агрессию РФ против Украины. Ее будут судить за оправдание геноцида

Новина українською →
Чехия, Четверг 27 апреля 2023 21:28
Учитель в Чехии поддержала агрессию РФ против Украины. Ее будут судить за оправдание геноцида Фото: Флаг Чехии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Учительницу начальных классов Праги будут судить за оправдание геноцида. В ходе своих уроков она поддержала агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя городской прокуратуры Праги Алеша Чимбала, приводимое České noviny.

Ей грозит лишение свободы на срок от полугода до трех лет.

"На уроке чешского языка он доносил до восьмиклассников свою интерпретацию нынешней ситуации в Украине", - сказал Чимбала.

Также она подвергала сомнению, отрицала и пыталась оправдать военные преступления против мира, совершенного Российской Федерацией в связи с нападением на другое суверенное государство.

"На основании представленных доказательств по существу дела необходимо было принять заключение о том, что подсудимая не делала общих выражений поддержки, а активно оправдывала военную агрессию", - добавил прокурор.

Напомним, что в Чехии осудили мужчину, носившего букву Z и логотип российской группы наемников "Вагнера" во время антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади.

Организатора антиправительственных демонстраций в Праге Ладислава Врабеля приговорили к четырем месяцам условно с отсрочкой на полтора года за фейки о возможном "ядерном ударе" Чехии по России.

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