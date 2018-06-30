Чехия и Венгрия отрицают соглашение с Германией по мигрантам

Премьер Чехии подчеркнул, что по этому поводу не планируется никаких переговоров

В Чехии и Венгрии заявили, что не договаривались с Германией об участии в процедуре высылки из последней мигрантов, зарегистрированных в других странах Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает издание DW.

"Это тревожное сообщение - полная глупость. Германия не обращалась к нам, и сейчас я не стал бы подписывать такое соглашение", - подчеркнул премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в ходе визита во Францию.

По его словам, по этому поводу не планируется никаких переговоров.

"Причин для этого нет. Мы это решительно отвергаем", - сказал Бабиш, говоря о возможности принятия мигрантов с немецкой границы.

В свою очередь, представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что Будапешт не заключал с Берлином никаких договоренностей по вопросам беженцев. В разговоре с агентством Reuters он назвал невозможной ситуацию, "чтобы мигранты оказались в Венгрии, без предварительного въезда в любую другую страну ЕС".

"В 2015 году Германия пыталась сделать нас первой страной въезда, и мы от этого еще тогда отказались", - подчеркнул представитель правительства Венгрии.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возврата мигрантов, пытающихся въехать в Германию, среди которых Чехия и Венгрия.