НАТО може відвести війська від Росії в обмін на деескалацію напруги на кордоні з Україною, - ЗМІ
НАТО проведе окремі переговори з російськими дипломатами в понеділок. Причиною є стурбованість тим, що вже кілька тижнів близько 100 000 російських військовослужбовців дислокуються біля кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
НАТО може відмовитися від своєї місії біля кордонів Росії якщо російський президент Володимир Путін погодиться покласти край його загрозам вторгнення в Україну.
NBC News також повідомляють, що офіційні особи США готові запропонувати обговорити скорочення розгортання американських військ і військових навчань у Східній Європі, якщо вони побачать, що Москва серйозно ставиться до переговорів.
Але, в той же час, Альянс не зрушить з місця під тиском російського президента, який попереджає про військову відповідь на будь-яке подальше розширення НАТО до його кордонів.
Раніше ми писали, що генсек НАТО заявив про війська Росії навколо України: це ризик нової війни в Європі.