Чехія про вбивство цивільних під Києвом: ще один огидний злочин путінського режиму

Міністерство закордонних справ Чехії відреагувало на вбивства мирних жителів у Київській області. У відомстві заявили, що це ще один огидний злочин путінського режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Чехії в Twitter.
"Систематичне вбивство мирних жителів, вчинене російською армією, що біжить, є ще одним огидним військовим злочином, скоєним режимом Путіна", - йдеться в повідомленні.
У МЗС додали, що Чехія разом з союзниками буде домагатися справедливості, оскільки винні повинні бути притягнуті до відповідальності.
Зазначимо, 2 квітня спецназ Національної поліції України почав зачистку звільненої від російських окупантів Бучі.
Раніше Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, серед яких Підлітки.
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