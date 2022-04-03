Чехія про вбивство цивільних під Києвом: ще один огидний злочин путінського режиму

Міністерство закордонних справ Чехії відреагувало на вбивства мирних жителів у Київській області. У відомстві заявили, що це ще один огидний злочин путінського режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Чехії в Twitter.