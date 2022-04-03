Чехия об убийстве гражданских под Киевом: еще одно отвратительное преступление путинского режима

Министерство иностранных дел Чехии отреагировало на убийства мирных жителей в Киевской области. В ведомстве заявили, что это еще одно отвратительное преступление путинского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Чехии в Twitter .

В МИД добавили, что Чехия вместе с союзниками будет добиваться справедливости, поскольку виновные должны быть привлечены к ответственности.

"Систематическое убийство мирных жителей, совершенное бегущей российской армией, является еще одним отвратительным военным преступлением, совершенным режимом Путина", - говорится в сообщении.

Отметим, 2 апреля спецназ Национальной полиции Украины начал зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи.

Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, среди которых подростки.

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